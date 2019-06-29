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Kırşehir'de zabıta personeline eğitim

1 saat önce

Kırşehir Belediyesinde görev yapan zabıta personellerine eğitim verildiği bildirildi.

Kırşehir'de zabıta personeline eğitim, System.String[]
Kırşehir Belediyesinde görev yapan zabıta personellerine eğitim verildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Kırşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilerek, çalışmalarındaki kalitenin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerinde zabıta işlemleri, yönetmeliklerin uygulanması, hükümlerin tebliğ edilmesi, iş yeri açma ve çalıştırma mevzuatı, "Kabahatlar Kanunu" ve "Belediye Cezaları" gibi kanuni konularda bilgilendirme yapıldığı da ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, "Belediyemizde görev yapan zabıtalarımızın sürdürülen hizmetlerde sürekli yenilenen mevzuata uyum sağlamaları için düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerle bilgilerinin tazelendiğini ve görevlerinin önemini daha iyi benimsediklerini görebiliyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet anlayışı ile bu tür eğitimleri belediye olarak sürdüreceğiz. Daha sık eğitim verilmesi için de çalışmalar yapmaktayız. Eğitim programına katılan zabıta personelimize ise teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:12 Kaynak: AA
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