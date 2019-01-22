Kırşehir'deki 323 Projenin Maliyeti 2 Milyar 173 Milyon Lira"

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, kentte hazırlanan 323 projenin toplam maliyetinin 2 milyar 173 milyon lira olduğunu belirtti.
Valilik konferans salonunda, 2019 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Akın başkanlığında yapıldı.
Toplantıda konuşan Akın, Kırşehir'de hazırlanan projelerin hizmet odaklı olduğunu dile getirdi.
Akın, "İlimizde yürütülmekte olan 323 projenin toplam maliyeti 2 milyar 173 milyon liradır. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar toplam 834 milyon 461 bin lira harcanmıştır. 2018'de bu projelere toplamda 365 milyon 108 bin lira ödenek ayrılmasına rağmen dönem sonu itibariyle 490 milyon 687 bin lira harcama yapılmıştır. Programda yer alan 323 projeden 232'si tamamlandı. Şu anda 58 proje devam etmektedir. Kırşehir'de tüm projelerimiz vatandaşlara hizmet odaklı hazırlanırken, kente önemli katkılar sunacaktır. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilimiz ölçeğinde yürüttükleri projeler hakkında bilgi alıp, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini her zaman sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.
Toplantıya, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, yatırımcı kuruluş yöneticileri katıldı.