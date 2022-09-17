Bu kareyi "Gözler liderimizin üzerinde" diye servis ettiler! Oysa videoda olay çok başka

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi - Son Dakika

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