35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi

17.09.2022 22:57

Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni Cacabey Meydanı'ndaki tören alanı Jandarma helikopterinin gösterisi KIRŞEHİR - Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösteri gerçekleştirildi.

Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni

Cacabey Meydanı'ndaki tören alanı

Jandarma helikopterinin gösterisi KIRŞEHİR - Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösteri gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı'ndaki tören alanını dolduran vatandaşlar, helikopterlerin gösterisini ilgi ile izleyerek, cep telefonlarına kayıt yaptı.

YORUMLAR
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Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştu Açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Kırşehir'de 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi - Son Dakika
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