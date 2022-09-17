35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi

Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni
Cacabey Meydanı'ndaki tören alanı
Jandarma helikopterinin gösterisi KIRŞEHİR - Kırşehir'deki 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösteri gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı'ndaki tören alanını dolduran vatandaşlar, helikopterlerin gösterisini ilgi ile izleyerek, cep telefonlarına kayıt yaptı.
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