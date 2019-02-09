Kırşehir'deki Bıçaklı Kavga
36 dakika önce
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.
Arkadaşı A.Ç'yi (17) bıçakla yaraladığı iddia edilen lise öğrencisi A.P'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaman ilçesinde lise öğrencisi A.P, kız kardeşine mesaj attığını iddia ettiği A.Ç. ile 25 Aralık
Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan kavgada A.Ç. bıçakla yaralanmıştı. A.P, olayın ardından gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:40 Kaynak: AA
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