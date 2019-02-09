Son Dakika Haberleri: Kırşehir'deki Bıçaklı Kavga

Kırşehir'deki Bıçaklı Kavga

36 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.

Kırşehir'deki Bıçaklı Kavga, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı.

Arkadaşı A.Ç'yi (17) bıçakla yaraladığı iddia edilen lise öğrencisi A.P'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kaman Adliyesine sevk edilen A.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaman ilçesinde lise öğrencisi A.P, kız kardeşine mesaj attığını iddia ettiği A.Ç. ile 25 Aralık Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan kavgada A.Ç. bıçakla yaralanmıştı. A.P, olayın ardından gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Kaman, Kırşehir, Güncel
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