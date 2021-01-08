Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan aralarında örgüt infazcısının da olduğu Irak uyruklu 24 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırşehir'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan aralarında örgüt infazcısının da olduğu Irak uyruklu 24 zanlıdan 8'i tutuklandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ adına faaliyette bulundukları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırşehir Adliyesine götürüldü. 8 zanlı tutuklandı Cumhuriyet savcısına sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 24 zanlıdan M.N.A.H, A.H.J.A, Q.M.S.K.H, A.Y.R.H, E.M.T.H.H, A.N.M.A.K, A.S.M.H, S.I.M.S.A. tutuklandı, 16'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tutuklananların, Irak'ta yaşarken örgüt bünyesinde, cepheden kaçanları infaz etmekte görevli kişi ile sözde asker, polis, bölge sorumlusu, ganimet, maaş, vaaz, operasyon görüntüleme sorumluları, hemşire, kameraman olduğu ifade edildi. Kırşehir'de 1 Ocak'ta Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezindeki 32 adrese düzenlediği operasyonda 24 zanlı gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

Son Dakika

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yok böyle tesadüf! Beşiktaş'ın son 3 şampiyonluğunda yaşanan olay yine oldu

Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım

Korona aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ile Özlem Türeci bir hastalığa daha çare oluyor

Türkiye'den Joe Biden yönetimine çağrı: Yaptırımlara, terör örgütleriyle iş birliğine son verin

Son Dakika: Türkiye'de 8 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak

Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili