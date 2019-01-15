Son Dakika Haberleri: Kırşehir'deki Emekli Astsubayın Ölümü

Kırşehir'deki Emekli Astsubayın Ölümü

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırşehir'deki Emekli Astsubayın Ölümü, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde babasıyla yaşarken ölen emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek'in ölüm raporu ailesine iletildi.

Aileye verilen ölüm raporunda Yusuf Ziya Hendek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde babası Ahmet Hendek ile yaşayan Yusuf Ziya Hendek, geçen hafta evinde ölü bulunmuş, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü Maaşı Kesilen Emeklinin KDK'ya Başvurusu 500 Bin Emekliyi Kurtardı

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada? 7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:10:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'deki Emekli Astsubayın Ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]