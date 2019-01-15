Kırşehir'deki Emekli Astsubayın Ölümü
1 saat önce
Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırşehir'in Mucur ilçesinde evinde ölü bulunan 55 yaşındaki emekli astsubayın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde babasıyla yaşarken ölen emekli astsubay Yusuf Ziya Hendek'in ölüm raporu ailesine iletildi.
Aileye verilen ölüm raporunda Yusuf Ziya Hendek'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinde babası Ahmet Hendek ile yaşayan Yusuf Ziya Hendek, geçen hafta evinde ölü bulunmuş, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:52 Kaynak: AA
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