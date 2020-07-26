Kırşehir'deki gençlik kampı misafirlerini ağırlıyor - Son Dakika

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı.

Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik ve İzcilik Kampı, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçildikten sonra gençleri misafir etmeye başladı. 250 kişi kapasiteli kamp, salgın nedeniyle kapasitesinin dörtte biri kadar misafir kabul ediyor. Kampa katılanlar 4 gün boyunca paintball, okçuluk, kano, müzik, sokak oyunları gibi farklı etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

Daha önce de kampa katıldığını ve çok memnun kaldığını belirten Burak Korkmaz (18), "Kamp çok eğlenceli. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı aktiviteler değiştirildi. Çeşit çeşit yemekler dağıtılıyor, bir sürü arkadaş edindim" dedi. Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ise pandemi sürecinde yaklaşık 60 kişiyi misafir ettiklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak burada gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

10 dönem gerçekleştirilecek kampın 3 Eylül'de kapanacağı öğrenildi.