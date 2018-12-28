Kırşehir
'deki kazada hayatını kaybeden minik Lorin'den geriye bu görüntüler kaldı
Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden minik Lorin son yolculuğuna uğurlandı
Lorin'den geriye ölümünden birkaç gün önce çekilen annesiyle gezdiği ve dedesiyle oynadığı bu görüntüler kaldı
TUNCELİ - Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can, memleketi Tunceli
'de son yolculuğuna uğurlandı. Lorin'in cenazesinde babası Volkan Can
, Anne
Annesi Didar Emir ile vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Kırşehir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki minik Lorin Naira Can için memleketi Tunceli'nin Hozat
İlçesi Akdemir Köyü'nde bulunan Cemevi'nde tören düzenlendi. Minik Lorin'in cenaze törenine aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda olduğu annesi Necla Emir katılamazken, babası Volkan Can, anneannesi Didar Emir, köylüleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreninde konuşan dedesi minik Lorin'in masumu pak olduğu için onun kendilerine hakkını helal etmesini isterken, cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenaze töreninde bazı miniklerin de yakalarına Lorin'in fotoğrafını astıkları görüldü. Lorin, düzenlenen törenin ardından Akpınar
Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Lorin'den geriye ölümünden birkaç gün önce çekilen annesiyle gezdiği ve dedesiyle oynadığı görüntüler kaldı.
Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş
de Hozat İlçesi'nde, Ramazan Yegül ise Elazığ
'da son yolculuğuna uğurlandı.