Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu - Son Dakika

Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu

08.10.2020 11:01
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu, System.String[]

KIRŞEHİR'ın Mucur ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu.

KIRŞEHİR'ın Mucur ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, "Temmuzun ortasından itibaren şu an gölümüzde bir damla bile su yok. Bu da göldeki kuş varlığını yok ediyor. Yetkililerden ricamız bir an önce Seyfe Gölü ile yapacakları çalışmaları hız versinler" dedi.

Kırşehir'de önemli su kaynaklarından olan Seyfe Göl'ü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı.152 bin hektarlık Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor. Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çetiner, "Kış döneminden temmuzun başlarına kadar gölümüzde su vardı. Bu da tamamen yağmurun ve yağışların etkisiyle bir durum. Çünkü göl tabanımız geçirgen değil. Yağan yağmurlar göl yüzeyinde kalıyor. Gölümüz düz bir satıh. Orada 10 santimlik bir su gölü yüzde 70 dolu gösterebiliyor. Bazı yanlış anlaşılmalar var orada sanki mevcut su bir yerlere götürülüyormuş gibi algı var ama böyle bir durum yok. Tamamen buharlaşmanın etkisiyle oluşan bir olay" dedi.

'GÖLÜMÜZDE BİR DAMLA SU YOK'Yetkililere çağrıda bulunan Çetiner, "Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Yaklaşık yüzde 80'ini bu üç pınar oluşturuyor. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Temmuzun ortasından itibaren şu an gölümüzde bir damla bile su yok. Bu da göldeki kuş varlığını yok ediyor. Yetkililerden ricamız bir an önce Seyfe Gölü ile yapacakları çalışmaları hız versinler. Şu an maalesef tek beklentimiz yağışların olması. Yağışlarla mutlu, yağışsız günlerle mutsuz olmayalım. Buraya bir çözüm üretelim" diye konuştu.


Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu
Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu

İç Anadolu Bölgesi, Seyfe Gölü, Kırşehir, Mucur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu - Son Dakika

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