Kırşehir'deki LGS birincilerinden İrem Dönmez - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Kırşehir Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi İrem Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini öğretmenleri ve ailesiyle en iyi şekilde değerlendirerek bu başarıyı elde ettiğini söyledi.

Ailesiyle okul müdürü Selim Erbaş'ı ziyaret eden Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir süreç geçirdiklerini, salgının sınav hazırlıklarını etkilediğini ifade etti.

Böyle bir süreci başarı ile atlattığı için mutlu olduğunu belirten Dönmez, hiç özel ders almadığını, öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle tüm soruları doğru cevapladığını dile getirdi.

Salgın sürecini iyi değerlendiren öğrencilerin başarılı olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde zor bir pandemi süreci yaşadık. Son iki ayı iyi geçiren, vitesi ileri alan başarılı oldu. Hocalarımız da bunu söylüyor. Son iki aydaki pandemi süreci bizim için çok zordu. Türkiye geneli ve il genelinde yayınlanan soruları sürekli çözmek benim için en etkili olan süreçti. Her konuyu sorularıyla kavradıktan sonra yeni konulara geçtim. Konuları böylece üst üste oturta oturta ilerledim."

Her öğrencinin kendi yeteneklerine göre düzenli bir sistem oluşturması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Düzenli çalışma kişiden kişiye değişen bir durum. Kim kendisini hangi sistemde daha rahat hissediyorsa o sistemde çalışmalı ve kendi düzenini oluşturmalı. Türkçe soruları zorluktan ziyade biraz uzundu. Şahsen bana Türkçe soruları zor gelmedi. Matematik daha zordu." diye konuştu.

Dönmez, ilerleyen yıllarda başarılarını devam ettirerek tıp fakültesi okuduktan sonra hekim olmayı amaçladığını dile getirdi.

Baba Halim Dönmez de kızlarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kızının bu başarıyı hak ettiğini vurgulayan Dönmez, "Kızım bunu hak etmişti. İlkokul birinci sınıftan itibaren hep kendi çalıştı, hiç özel ders almadı. Öğretmenleri ve kendisinin mücadelesiyle bu başarıyı kazandı. Allah herkese nasip etsin. İnşallah üniversitede de güzel yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Selim Erbaş da böyle bir başarıyı beklediklerine işaret ederek, "İnşallah ileride daha başarılı yerlere gelecek. Ders çalışma düzeni ve okuldan aldığı eğitimle daha güzel başarı elde edecek. Yüzde 100 kendisi, ailesi ve okulunun emeği. Özel ders almadan okulun kurslarıyla öğretmenleriyle bu başarıyı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.