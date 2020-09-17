Kırşehir'deki muhtarlar kavgasında 1 tutuklama - Son Dakika

Kırşehir'deki muhtarlar kavgasında 1 tutuklama

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar adayı olan 2 husumetli aile arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kırşehir'deki muhtarlar kavgasında 1 tutuklama, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde muhtar adayı olan 2 husumetli aile arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kaman ilçesi Cadırlı Hacıbayram köyü muhtarı K.E. ve kardeşi M.E., muhtar adayı R.D. ve E.D.'yi yaralamış Kaman ilçe halk pazarında meydana gelen olay sonrası çevrede bulunanların da yardımlarıyla yaralı R.D. ve E.D. ilçe devlet hastanesine kaldırılmıştı.

Kavga sonrasında ilçe emniyeti tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. M.E., 'Bıçakla adam yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kırşehir, 31 Mart, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 23:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir'deki muhtarlar kavgasında 1 tutuklama - Son Dakika

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