Kırşehir'deki okullarda koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Kırşehir'deki okullarda koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kırşehir'deki okullarda koronavirüs önlemleri, System.String[]

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında planlama yapıldı.

Kent merkezindeki okul idarecileri, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile özel sektör firmalarından temin edilen solüsyonlarla okullarda koranavirüs ve diğer virüslere karşı dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.

Bugün 9 okulda yapılan çalışmaların yarından itibaren tüm okullarda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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