Kırşehir'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi
48 dakika önce
Kırşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.
Kırşehir
'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.
Kazada; İsmail Güneş
(40), Ramazan Yegül (19), Lorin Naira Can (3) hayatını kaybetti. 7'si ağır 35 yaralının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazada 1 kişi de Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza, gece saatlerinde Kayseri istikametinden gelen özel bir firmaya ait otobüsün Kırşehir, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:20 Kaynak: İHA
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