Son Dakika Haberleri: Kırşehir'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Kırşehir'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

48 dakika önce

Kırşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.

Kırşehir'deki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi, System.String[]
Kırşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaşamını yitirenlerin isimleri belirlendi.

Kazada; İsmail Güneş (40), Ramazan Yegül (19), Lorin Naira Can (3) hayatını kaybetti. 7'si ağır 35 yaralının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazada 1 kişi de Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kayseri istikametinden gelen özel bir firmaya ait otobüsün Kırşehir, Ankara-Kayseri karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmişti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:20 Kaynak: İHA

İsmail Güneş, Kayseri, Kırşehir, 3. Sayfa
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