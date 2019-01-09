Kırşehir'deki Otopark Sorununa Belediyeden Çözüm

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla 630 araçlık ücretsiz otopark alanını vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla 630 araçlık ücretsiz otopark alanını vatandaşların hizmetine sunduklarını bildirdi.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezindeki otopark sorununu çözmek amacıyla ilk neşteri vurarak, altı bölgede ücretsiz açık otoparkları kullanıma açtıklarını belirtti.



Trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:





"Kırşehir Belediyesi olarak otopark sorununa köklü çözümler üretmek için açık otopark çalışmaları yaptık. Şehir içi araç trafiğinin rahatlatılması konusunda önemli adımlar atarak, belediyeye ve kamuya ait kullanılmayan alanları açık otopark alanı olarak düzenledik, ücretsiz olarak sürücülerin kullanımına sunduk. Açık otopark çalışmaları kapsamında eski sanayi alanına 200, eski Kız Meslek Lisesi arazisine 100, eski buğday pazarı alanına 150, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arkasındaki bölgeye 100, eski Mucur durağına 80 araçlık açık otopark alanı oluşturduk. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla araçlarını ücretsiz olarak bu alanlara park edebilirler."



Yapılan çalışmaları vatandaşların takdirle karşıladığını vurgulayan Bahçeci, "Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek. İnşaatı devam eden şehir içi minibüs terminali altında da 500 araçlık bir otopark mevcut. Belediyemize ait 435 araçlık yeraltı otoparkı da şuan kullanılmakta. Yeni yapılacak projelerin hepsinin altında yeraltı otoparkları var. Vatandaşlarımız mevcutları kullansa otopark diye bir problemimiz olmayacak. Yine de bu tarz düzenlemelerle şehirdeki bu trafik problemini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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