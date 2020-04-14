Kırşehir'deki sevgi evlerinde kalan çocuklar sosyal aktivitelerle moral buluyor - Son Dakika

Kırşehir'de, sevgi evlerinde kalan çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmemek için sosyal aktivitelerle keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların kaygı ve stres bozukluğu yaşamamaları ve evde pozitif zaman geçirebilmeleri için yaş ve cinsiyetlerine göre etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği uzaktan eğitim faaliyetleri ve ders takibi dışındaki zamanlarında çocuklara yönelik yemek yapma, puzzle, film izleme, kitap okuma, Kuran-ı Kerim okuma, satranç ve konsol oyunları gibi faaliyetler düzenleniyor.

Etkinlikler, çocukların da düşünceleri alındıktan sonra revize edilerek çeşitlendiriliyor.

Sevgi evlerinde kalan çocukların salgın sürecinde morallerini yüksek tutmak için bahçe ve salon etkinlikleri, yarışmalar ile yaş gruplarına göre eğlenceli müzik aktiviteleri de planlanıyor.