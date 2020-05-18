Kırşehir'deki sevgi evlerinde ramazan etkinliği - Son Dakika

Kırşehir'de, sevgi evlerinde kalan çocuklara ramazan ayı etkinlikleri düzenleniyor.

Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenmeleri için farklı sosyal faaliyetler planlandı.

Ramazan ayının da devam etmesi nedeniyle hem bu coşkuyu yaşatmak hem de çocukların koronavirüs sürecinin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için farklı etkinlikler gerçekleştirildi.

Sitedeki sevgi evlerinde sosyal etkinlikler kapsamında, namaz kılma, Kuran-ı Kerim okuma, Hadis-i Şerif ezberleme, Hacivat- Karagöz gibi bir takım geleneksel oyunlar, iftar ve sahur etkinlikleri gibi faaliyetleri düzenlendi.

Etkinliklerle çocukların ramazan ayının manevi huzurunu hissetmeleri sağlandı.