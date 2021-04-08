Kırşehir'deki termal tesisler, Alman turistleri ağırladı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Almanların yer aldığı kafile, Kırşehir'in termal sağlık hizmetlerinden yararlandı.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Almanya vatandaşlarından oluşan 20 kişilik grubun, 2021'in ilk turist kafilesi olarak kente geldiği belirtildi.

Kafilenin 7 gün kent merkezindeki tesislerde termal sağlık hizmeti aldığı ifade edilen açıklamada, kentin sağlık turizmi alanında yeterli altyapıya sahip olduğu vurgulandı.

Ziyaretçilerin rehber eşliğinde Kaman'ın Çağırkan köyündeki Kalehöyük Müzesi, Japon Bahçesi ile Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi gibi tarihi ve turistik mekanları da gezdiği belirtilen açıklamada, "Kafileye Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde Müdürlüğümüze bağlı Ustalar Müzik Topluluğu tarafından yöresel halk müziğimizden örnekler sunuldu. Ayrıca kafile ilimizde konaklayıp, günübirlik Kapadokya bölgesindeki diğer kentlerimizi ziyaret etti." bilgisi verildi.

Açıklamada, Kırşehir'in en önemli değerlerinden birinin termal turizm olduğuna işaret edildi.

Gelecek günlerde bölge turizmcileri için umut veren yeni gelişmelerin beklendiğini kaydedilen açıklamada, "İnşallah bundan sonra da bu amaçla gruplar gelecek." ifadesi kullanıldı.