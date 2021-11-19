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Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı - Son Dakika

Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı

19.11.2021 11:30

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Kırşehir'de, termal otellerin ara tatildeki doluluğu yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Kırşehir'de, termal otellerin ara tatildeki doluluğu yüzde 100'e ulaştı.

Kent merkezinde bulunan ve normal dönemlerde yüzde 60-70 dolulukla çalışan jeotermal oteller, okulların ara tatile girmesiyle İstanbul, Ankara, Kayseri, Adana, Antalya, Gaziantep başta olmak üzere birçok kentten yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Armas Termal Otel Genel Müdürü Haydar Zengin, AA muhabirine, 10 bin metrekarelik SPA alanına sahip Türkiye'nin tek oteli olarak, 2012 yılından itibaren hizmet verdiklerini söyledi.

Zengin, 450 yatak kapasitesi ve 198 odası bulunan otellerinin, ara tatilde yüzde 100 doluluğa ulaştığını belirterek, misafirlerinin çoğunluğunun Kırşehir'in termal suyundan memnun kalıp yeniden gelenler olduğunu ifade etti.

Kentteki otellerin doluluk oranının turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Zengin, "Havaların soğumasıyla termal turizmin daha yoğun olduğu bir dönem başladı ama ara tatille doluluk oranımız biraz daha katlandı. Doluluk oranı tüm Kırşehir'deki otellerde ara tatille birlikte yüzde 100 seviyesine ulaşmış durumda." dedi.

Zengin, kullandıkları termal suyun depolama ve bekletmeye ihtiyaç duyulmadan hizmete sunulması nedeniyle içilebildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Otellerimizin tercih edilmesinin nedeni, suyumuzun mineral ve kükürt seviyesinin yüksek olması. Bizim suyumuzun yeraltından çıkışı 52-53 derecede. Bunu hiçbir soğutma ya da ısıtma işlemi yapmadan direkt misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Kırşehir'in suyunun tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de budur. İçinde katkı olmadığı için, bekletme soğutma işlemi olmadığından tek içilebilir termal su olarak dikkati çekmektedir."

"30 yıldır sürekli gelen ailelerimiz mevcut"

Grand Terme Otel Genel Müdürü Ali Aksoy da 38 yıldır 132 oda ve 275 yatak kapasitesiyle hizmet veren kuruluşlarının, bir haftalık ara tatilde yüzde 100 doluluğa ulaştığını bildirdi.

Kırşehir'in termal suyunun faydalarını görenlerin sürekli otellerini tercih ettiğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Ara tatilde otelimiz çok yoğun talep görüyor. Pazartesiden cumartesiye kadar tamamen dolu. Kırşehir'in suyunun faydalarını bilenler her yıl geliyorlar. Dünyanın en değerli termal sularından biridir, içilebilir sudur. Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep gibi illerden gelen misafirimiz var. 30 yıldır sürekli gelen ailelerimiz mevcut. Otelimiz normal dönemlerde yüzde 70 dolulukla hizmet vermekte. Ara tatillerde ve özel zamanlarda yüzde 100 doluluğa ulaşmaktadır. Şehir ve otel olarak gösterilen bu ilgiden memnunuz."

Tatil için gelen Adanalı Eyüp Ceylan ise yaklaşık 5 yıldır tatillerde Kırşehir'in termal suyunu tercih ettiğini belirterek, "Her kış gelirim, hatta senede iki sefer geldiğim olur. Çok memnunum, özellikle suyundan. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Otelin yönetiminden de çok memnunuz. Kırşehir'in dostane havasını çok güzel yansıtıyorlar. " ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen gazeteci Serdar Açıl da "Tatil için geldik, daha önce de gelmiştik. Memnun kaldık. Kırşehir'in termal suyunun, otelin imkanları çok güzel." diye konuştu.

Otelde konaklayan Mehmet Baysal ise iki yıl önce aldığı hizmetten çok memnun kaldığı için yeniden Kırşehir'i tercih ettiğini ifade ederek, "Buranın suyu çok güzel, insanları güzel. Şifa niyetine geldik. Çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı
Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı
Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı
Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı

Kırşehir, Kayseri, Türkiye, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Termal tesisler ara tatilde tam doluluğa ulaştı - Son Dakika


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