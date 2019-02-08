Kırşehir'deki Terör Propagandası Operasyonu

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüphelinin işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.P. ve H.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kırşehir'in merkez ve Boztepe ilçelerine bağlı iki köye eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, PKK'nın propagandası yaptıkları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen C.P. ve H.E'yi gözaltına almıştı.

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