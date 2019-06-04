Son Dakika Haberleri: Kırşehir'deki trafik kazası
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Kırşehir'deki trafik kazası

1 saat önce

Kırşehir'de, devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kırşehir'de, devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri-Kırşehir kara yolunun İnanç yol kavşağında meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hasan Tahsin Çalışkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Meryem Çalışkan'ın Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Dün, Kayseri-Kırşehir kara yolunun İnanç yol kavşağında kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:20 Kaynak: AA
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