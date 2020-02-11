Kırşehir'den 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırşehir'den 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi

6 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 2019 yılında il genelinde 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kırşehir'den 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, 2019 yılında il genelinde 224 milyon 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'de büyük işletme ve fabrikalar sayesinde ciddi bir ihracat potansiyeli olduğunu ifade etti.

Özellikle Petlas Lastik fabrikası ve Kırşehir Şeker Fabrikası'nın hem ihracat hem de istihdama büyük katkı yaptığını vurgulayan Yılmaz, metal eşya, mobilya, maden, gıda ve farklı alanlardaki büyük işletmelerin de Türkiye'nin ihracatına katkı sağladığını dile getirdi.

Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2019 yılında Kırşehir'de 224 milyon 200 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğine işaret ederek, "İhracat yapılan ilk 5 ülke Almanya, Mısır, İtalya, Venezuela ve Fas olarak görülmektedir. Kırşehir'in ihraç ettiği ürün grupları lastik, plastik ve kauçuk ürünler, metal eşya sanayi, gıda ürünleri, maden, içecek ve mobilya ve diğer sektörlerde yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 416 imalatçı firma olduğuna dikkati çeken Yılmaz, ihracat yapmayı planlayan, bu konuda sıkıntı çeken firmalara destek sağlamak amacıyla oda bünyesinde İhracat Destek Ofisi açtıklarını söyledi.

Kırşehir, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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