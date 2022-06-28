Açıklamada, "2 AFAD ekibimiz ve 13 AFAD gönüllümüz çalışmalara destek verecek. Ekipler ve gönüllülerimiz Kastamonu ve Bartın 'a hareket etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Son Dakika

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