Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Son Dakika
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Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

28.06.2022 17:17
Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildiValilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2 AFAD ekibimiz ve 13 AFAD gönüllümüz çalışmalara destek verecek. Ekipler ve gönüllülerimiz Kastamonu ve Bartın'a hareket etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti Son dakika haber | Kırşehir'den sel bölgesine 13 AFAD gönüllüsü hareket etti AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağış bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor AFAD, Batı Karadeniz'de meydana gelen aşırı yağış bölgelerindeki çalışmalarına devam ediyor
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Kırşehir, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Son Dakika
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