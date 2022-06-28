Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildi
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi.
Açıklamada, "2 AFAD ekibimiz ve 13 AFAD gönüllümüz çalışmalara destek verecek. Ekipler ve gönüllülerimiz Kastamonu ve Bartın'a hareket etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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