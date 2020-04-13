Kırşehir'den belediyelere bor katkılı dezenfektan ürünü gönderiliyor - Son Dakika

Kırşehir'de faaliyet yürüten bir firmanın bor katkılı dezenfektan ürünleri cadde, sokak, çöp kamyonları ve konteynerlaerin temizliği için belediyelere gönderiliyor.

Kent merkezindeki firmanın sahibi Abdurrahman Akaröz, yaptığı yazılı açıklamada, bor madeninin işlenmesiyle elde edilen dezenfektan üretimi ile bir çok belediyenin ihtiyacını karşıladıklarını belirtti.

Ürünün çöp kamyonları, konteynerler ile şehirlerin cadde ve sokaklarının temizliğinde kullanıldığını aktaran Akaröz, "Türk bor markası tescilinde olan firmamız bir çok belediyeye dezenfektan sağlıyor. Türkiye'de bir çok şehir Kırşehir'den gönderdiğimiz ürünler ile dezenfekte ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'den, 5 yıldır belediyeler ve özel firmalar için dezenfektan ürettiklerini belirten Akaröz, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanacağına inandığımız bor madeninin ürünlerimizde kullanılması için adımlarımızı attık ve boraks maddesini özellikle belediyelerin dezenfekte için kullandığı ürünlerimize ilave ettik. Temizlik ürünleri bandımızda kullandığımız bor bileşenleri ürünleri yüzde 100 verimle geri dönüş sağladı."