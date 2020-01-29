Kırşehir'den depremzedelere yardım - Son Dakika
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Kırşehir'den depremzedelere yardım

7 saat önce

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Kayseri ve Kırşehir'de toplanan yardımlar 4 tırla bölgeye gönderildi.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Kayseri ve Kırşehir'de toplanan yardımlar 4 tırla bölgeye gönderildi.

Kayseri'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.

Ülke insanı olarak acıların ve sıkıntıların olduğu dönemde, her türlü farklılığı bir kenara bırakıp birlik olduklarını vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Evleri yıkılan ve bizlere ihtiyacı olan vatandaşlarımız için hızlı bir şekilde organize olduk. Bu tırlarımızdan birinde Kayseri Şeker Fabrikasının verdiği 3'er kilogramlık paketler halinde şekerler var. Bir tırımızda sünger yatak, diğer birinde de elektrikli ısıtıcı, halı, yatak ve bir aileye yaklaşık 15-20 gün yetecek kadar 400 koli iaşe paketi var. Toplam değeri 420 bin lira olan bu yardım malzemelerini bugün yola çıkarıyoruz. Bir grup imam kardeşimizi de hem yardım malzemelerini teslim etmeleri için hem de oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun demeleri için yardım tırlarıyla birlikte bölgeye gönderiyoruz."

Programda, dua edilmesinin ardından yardım malzemesi taşıyan 3 tır yola çıktı.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Hizmetleri Daire Başkanı Yaşar Çapçı da katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de Türk Kızılay öncülüğünde depremzedeler için toplanan yardımlar, Yenice Mahallesi'ndeki depodan tıra yüklendikten sonra bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Kızılay Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir merkez ve ilçelerinde vatandaşların da katkılarıyla un ve su ağırlıklı yardım malzemesi toplandığını söyledi.

Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından vatandaşlar arasında örnek bir dayanışma sergilendiğini vurgulayan Yavuz, "Kızılay olarak Kırşehirli vatandaşlarımızla birlikte yardım elini Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimize uzatıyoruz. Destek veren tüm vatandaşlarımıza minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Yavuz, bölgeye gönderilen yardımlar arasında un, su, meyve suyu, gıda malzemeleri ve battaniye bulunduğunu kaydetti.

Kırşehir'den depremzedelere yardım

Kırşehir, Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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