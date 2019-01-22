Kırşehir'den Genç Sporcu, Türkiye İkincisi Oldu
1 saat önce
Kırşehirli genç atlet Fatmanur Turhan, U16 Salon Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.
Kırşehirli genç atlet Fatmanur Turhan, U16 Salon Şampiyonasında Türkiye
ikincisi oldu.
Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, U16 Salon Şampiyonasının, 840 atletin katılımıyla İstanbul
'da gerçekleştirildiği belirtildi.
Kırşehir'den katılan Fatmanur Turhan'ın 1500 metrede Türkiye ikincisi olduğu ifade edilen açıklamada, 800 metre yarışında ise dördüncü olduğu vurgulandı.
Sporcuların antrenörü Ziya Kaya
ise şampiyonada başarılı sonuçlar elde ettikleri için gururlu olduklarını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: AA
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