Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi - Son Dakika

Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi

6 saat önce

Kırşehir'den Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.

Kırşehir'den İdlib'e 2 tır insani yardım gönderildi, System.String[]

Kırşehir'den Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 2 tır insani yardım gönderildi.

Kırşehir Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesinin "Yolun İyilik Olsun" kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği organizasyonda kurum çalışanları ve vatandaşlardan toplanan battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan yardım için Mucur ilçesindeki un fabrikası önünde tören düzenlendi.

Müftü Mehmet Yaman, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir halkının İdlib konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı mutlu olduklarını belirterek her zaman mazlumların yanında yer aldıklarını vurguladı.

İdlib'de insanların zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğünü ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"İdlib'de zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimize yönelik başlatılan kampanyayla 2 tırlık malzeme topladık. Hayırseverler tarafından 97 battaniye, 2'şer kilogramlık 900 paket nohut, 900 paket mercimek, 5 kilogramlık 900 paket pirinç ile müftülük çalışanlarımız tarafından ise ellişer kilogramlık 750 torba un tırlara yüklendi. Yardımları ihtiyaç sahibi mazlumlara gönderiyoruz. Yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır dualarla uğurlandı.

Kırşehir, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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