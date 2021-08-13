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Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği - Son Dakika

Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği

13.08.2021 22:46
Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği, System.String[]

Kırşehir'den afet bölgesi Kastamonu'ya araç desteği veriliyor.

Kırşehir'den afet bölgesi Kastamonu'ya araç desteği veriliyor.

Kırşehir İl Özel İdaresi bünyesindeki 1 paletli ekskavatör, 1 tekerlekli yükleyici, 1 vidanjör, 1 JCB kepçe, 1 kamyon, 3 taşıyıcı araç ve 2 öncü araç ile Kırşehir Belediyesine ait 1 adet küçük kepçeden oluşan araç konvoyu, 11 kişilik ekip ile Kastamonu'ya yardım için yola çıktı.

Sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonrasında oluşan yaraları sarmak için Kırşehir Valiliği koordinasyonunda yola çıkan iş makinelerinin sabah erken saatlerde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde olması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği
Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği

Kastamonu, Kırşehir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kırşehir'den Kastamonu'ya araç desteği - Son Dakika


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