BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: YARDIM TIRIMIZ SİNOP'A HAREKET ETTİ! - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yardım tırı, Sinop bölgesinde selden etkilenen vatandaşlar için yola çıktı. Belediyemiz tarafından Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan ve içerisinde su, kuru gıda ve ilaç malzemeleri bulunan Yardım Tırı Neşet Ertaş Kültür ve sanat Merkezi deposundan yüklenerek afet bölgesine hareket etti. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet dileyerek, geride kalan vatandaşlarımıza da acil şifa ve sabır diledi. Başkanımız Ekicioğlu, böylesi zamanlarda yaraların hep birlikte sarılması gerektiği mesajını vererek şu açıklamada bulundu: "Hatırlanacağı üzere Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizle destek vermiştik. Ülkemizin neresinde yaşanırsa yaşansın tüm acılarımız ortaktır. Bu kapsamda Sinop'ta yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede yardım ihtiyacının artmasından dolayı, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırladığımız ve içerisinde su, gıda ve ilaç malzemeleri bulunan Yardım Tırımız bugün yola çıktı. Hep birlikte yaralarımızı sarmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Sinop'ta yaşanan selden etkilenen vatandaşlarımızın yardıma ihtiyacı olduğu bilgisini aldıktan sonra ağırlıklı olarak su, kuru gıda ce ilaç malzemelerinden oluşan Tırımız 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılmıştır. Bu vesileyle ülkemiz genelinde meydana gelen yangınlar ve sellerde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. "