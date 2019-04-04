Son Dakika Haberleri: Kırşehir'den Suriyeli Muhtaçlara Un Yardımı

Kırşehir'den Suriyeli Muhtaçlara Un Yardımı

36 dakika önce

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Afrin şehrinde ihtiyaç sahibi aileler için bir tır un gönderdi.

Kırşehir'den Suriyeli Muhtaçlara Un Yardımı, System.String[]
Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin Afrin şehrinde ihtiyaç sahibi aileler için bir tır un gönderdi.

Dernek üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar, Kırşehir'de başlatılan "Sıcacık Bir İyilik" kampanyası çerçevesinde 550 çuval un topladı. Unun yüklendiği tır, Afrin'e gitmek üzere Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinden dualar eşliğinde yola çıktı.

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'de İHH Derneğine ve destek veren herkese teşekkür ederek, yardım kampanyasında emeği geçenleri tebrik etti.

Kırşehir İHH Başkanı Seyfettin Cerit de dünyanın neresinde olursa olsun bu teşkilatın yardıma muhtaç herkese el uzatacağını vurgulayarak, Suriye'nin Afrin şehrindeki ihtiyaç sahiplerine un yolladıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

İHH, Afrin, Kırşehir, Güncel
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