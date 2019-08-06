Son Dakika Haberleri: Kırşehir'den temmuzda 21 milyon dolarlık ihracat
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Kırşehir'den temmuzda 21 milyon dolarlık ihracat

3 saat önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir'in temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kırşehir'den temmuzda 21 milyon dolarlık ihracat, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kırşehir'in temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kentin son iki aydaki ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Kırşehir'in ekonomik açıdan yükselişe geçmesinin mutluluk verici ve umut vaat ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden edindiğimiz verilere göre, Kırşehir 2019 yılı temmuz ayında 21 milyon 154 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Haziran ayındaki düşüşün ardından, temmuz ayında ihracatımız yeniden yükseliş trendine geçti. Türkiye ihracatı, temmuz ayında yüzde 8,3'lük artış göstererek 16 milyar dolar ile en yüksek seviyelere ulaşmıştı. Kırşehir'in de ihracat noktasında geldiği nokta umut vaat edicidir. Bizleri mutlu eden bu gelişmenin ve rakamların daha iyi noktalara geleceğine de eminiz. Ekonomik gelişimin artması ve kalıcı olması için de bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."
Kırşehir, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:21 Kaynak: AA
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