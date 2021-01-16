Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yatırımı - Son Dakika

Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yatırımı

16.01.2021 14:39
Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yatırımı, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'e yapılacak 400 yataklı yeni devlet hastanenin 2021 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'e yapılacak 400 yataklı yeni devlet hastanenin 2021 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 yılı yatırım programının Resmi Gazete'de yayımlandığını, hastane inşaatına en kısa sürede başlanacağını ifade etti.

400 yataklı yeni hastanenin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin yanındaki 200 dönümlük araziye inşa edileceğini aktaran Kendirli, toplam yatırım tutarının ise 280 milyon lira olduğunu vurguladı.

Yeni devlet hastanesinin Kırşehir'in uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını belirten Kendirli, şunları kaydetti:

"Sadece şehrimize değil bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ve inşa edilecek olan hastanemiz modern donanımı, alanındaki son teknolojik yeniliklere sahip araç gereciyle hemşerilerimize sağlık alanında en iyi hizmeti sunacaktır. AK Parti, her birini stratejik adımlar olarak gördüğü yatırımlara, hizmet ve eser üretme siyasetine devam etmektedir. Son 18 yılda inşa ettiğimiz güçlü sağlık altyapımızın ne kadar doğru, isabetli bir adım olduğu salgın döneminde anlaşılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümet üyelerine yatırımın gerçekleştirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum."

Kendirli, Kırşehir, AK Parti, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yatırımı - Son Dakika


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