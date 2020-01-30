Kırşehir'e 5 içme suyu kuyusu açılıp arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kente 40 milyon liralık yatırımla 5 içme suyu kuyusu açılacağını ve arıtma tesisi yapılacağını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, Kırşehir halkının kaliteli su içmesi ve su kesintisi yaşanmaması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) arıtma tesisi yapımı ve kuyu açma faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

DSİ'nin Kırşehir'e ilave içme suyu temini için yeni yatırımlar yaptığını vurgulayan Kendirli, 5 yeni kuyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi ihalesinin 2019'un son aylarında yapıldığını, tesislerin 2021'de hizmete gireceğini ifade etti.

Kendirli, inşasına başlanan içme suyu arıtma tesisinin yapımının hızla sürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni açılacak kuyular ile arıtma tesisi günlük 21 bin 600 metreküp kapasiteye sahip olacak. İhale bedeli yaklaşık 40 milyon lira. Ekim 2019'da inşasına başlanan tesisin bu yıl yapımına hızla devam edilerek, en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız Kırşehir'de hemşehrilerimize kaliteli su içirmek ve hiç bir zaman su kesintisi yaşatmamak. Su hayattır ve biz vatandaşımıza en güzel hayatı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz."