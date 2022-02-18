Kalp krizi geçirerek vefat eden Cumhuriyet savcısı toprağa verildi - Son Dakika

Kırşehir'de ziyarete geldiği baba ocağında kalp krizi geçirerek 42 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyet savcısı Sait Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanayi Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde Demir'in babası Naim Demir ile amcası olan Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Osman Demir, taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın cuma namazının ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra Demir'in naaşı, Mucur ilçesi Kızılağıl köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Demir'in ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Savcı Demir'in, görev yaptığı Adana'nın Ceyhan ilçesinden ailesini ziyarete geldiği, baba ocağında kalp krizi geçirdiği, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.