Kırşehir'e KÖYDES kapsamında 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldı - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında Kırşehir'de 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, başkanlığında KÖYDES Tahsisat Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Akın, 2021 yılında KÖYDES kapsamında Kırşehir'de 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldığını ifade etti.

Köylerde yürütülen temel altyapı hizmetleri, içme suyu, yol ve kanalizasyon gibi hizmetlerde bu ödeneğin kullanılacağını anlatan Akın, temel hedeflerinin köylerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırılması olduğunu aktardı.

Ödeneklerin merkez ilçe dahil tüm ilçelere nüfusları oranında dağıtıldığını aktaran Akın, "Kaymakamlarımız başkanlığında İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlarımızın da katıldığı Köylere Hizmet Götürme Birliklerince ödenekler nispetinde programlar hazırlanmıştır. Ödeneği gönderen hükümetimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez köylerine 3 milyon 203 bin 920 lira, Akçakent'e 1 milyon 23 bin 775 lira, Akpınar'a 1 milyon 524 bin 946 lira, Boztepe'ye 1 milyon 130 bin 739 lira, Çiçekdağı'na 2 milyon 123 bin 533 lira, Kaman'a 2 milyon 638 bin 579 lira ve Mucur'a 1 milyon 692 bin 552 lira olmak üzere toplam 13 milyon 338 bin 44 lira ödenek ayrıldı.