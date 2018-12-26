Son Dakika Haberleri: Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Düştü, İlçeler Beyaz Örtüye Büründü

Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Düştü, İlçeler Beyaz Örtüye Büründü

2 saat önce

Kırşehir, mevsimin ilk kar yağışı ile gece saatleri itibari ile tanıştı.

Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Düştü, İlçeler Beyaz Örtüye Büründü, System.String[]
Kırşehir, mevsimin ilk kar yağışı ile gece saatleri itibari ile tanıştı. İlçeler beyaza büründü.

Kırşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yaptığı kar mücadelesi ile aksaklıklara imkan tanımazken kara yolları ekipleri Ankara- Kayseri yolunda İl Özel İdaresi ekipleri ise ilçe bağlantılarında çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri ana arterler, hastane yolları ve okul yolları ile mahalle yollarında çalışma yaparak hayatın olağan akışının devam etmesini sağladı. Çalışmalara greyder, kepçe ve kamyonlar ile kaldırım çalışmalarında temizlik görevlileri katıldı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kışın olumsuz hava koşulları karşısında şehir içerisinde daha güvenli bir ulaşımın sağlanabilmesi için önlemlerini önceden aldıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yollarda buzlanmayı önlemek ve kar yağışı ile etkilenen yol güzergahlarında trafik akışının durmadan sağlanması ve kar kürüme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması için kamyon, kar küreme araçları, kepçe, greyder ve deneyimli ekipler ile çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yürütüyoruz."dedi.

İlçe Merkezlerinde de belediye ekipleri vatandaşın yağıştan olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe Merkezlerinde aralısız süren yağış nedeni ile kapanan 32 köy yolunda ise İl Özel İdare ekipleri aralıksız çalışma yürütüyor. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:29 Kaynak: İHA

Ankara, Kayseri, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Süleyman Soylu, 3 Kişinin Öldüğü Şehirlerarası Otobüs Kazasıyla İlgili Detayları Paylaştı Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:46:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Düştü, İlçeler Beyaz Örtüye Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]