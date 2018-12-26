Son Dakika Haberleri: Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Yağdı

1 saat önce

KIRŞEHİR'e, yıl son günlerinde mevsimin elk karı yağdı.

Kırşehir'e Mevsimin İlk Karı Yağdı, System.String[]
KIRŞEHİR'e, yıl son günlerinde mevsimin elk karı yağdı. Kırşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat karla mücadele çalışması yaparak, herhangi bir sıkıntının ve aksaklığın yaşanmasına izin vermedi.

Kırşehir Belediyesi ekipleri özellikle ana arterler, hastane yolları ve okul yolları başta olmak üzere ara yollar dahil şehir genelindeki yollarda ve kaldırımlarda karları temizleyerek ulaşımın aksamadan sürdürülmesini sağladı. Çalışmaları greyder, kepçe ve kamyonlar ile sürdüren belediye ekipleri ayrıca kaldırımların temizlenmesi için kar temizleme timlerini de görevlendirdi.

Belediye olarak kışın olumsuz hava koşulları karşısında şehir içerisinde daha güvenli bir ulaşımın sağlanabilmesi için önlemlerini önceden aldıklarını belirten Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yollarda buzlanmayı önlemek ve kar yağışı ile etkilenen yol güzergahlarında trafik akışının durmadan sağlanması ve kar kürüme işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılması için kamyon, kar küreme araçları, kepçe, greyder ve deneyimli ekipler ile çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmalarımızı hastane yolları ve okul yolları başta olmak üzere dolmuş güzergahları, çatı yapı mevkii, 27 evler mahallesi ve ana arterlerde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da kış mevsimine hazırlıklı olmaları gerekir ve bilhassa şoförlerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, öncelikle araçlarının kış bakımlarını yaptırıp, şehir merkezindeki rampalarda çok dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

- Kırşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:49 Kaynak: DHA

Kırşehir, Güncel
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