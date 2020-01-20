Kırşehir'e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'e özgü 'Helebiş Geceleri' 50 yıl aradan sonra hayat buluyor - Son Dakika

Kırşehir'e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor

6 saat önce

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman'ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmaları ile yaniden canlanıyor.

Kırşehir'e özgü

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman'ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmaları ile yaniden canlanıyor.


Unesco Müzik Şehirleri ağına dahil edilen Kırşehir'de, müzik kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağladığına inanılan Helebiş Gecelerinin ilki 25 Ocak tarihinde Neşet


Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Gecede, yöresel türküler eşliğinde Kırşehir'e özgü yemekler ikram edilecek.


Helebiş gecelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Merhum Şemsi Yastıman'ın İstanbul'da yaptığını ve geleneği devam ettirdiğini biliyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak kültürümüzde var olan geleneği yeniden canlandırmak üzere organizasyon başlattık. Kırşehir Belediyesi "Kırşehir Evinde" yapacağız. Bürokrasi ve şehir kültürüne katkı sağlayan insanları davet ettik. Kültürün devamlılığını sağlamak adına çalışmalarımız sürecek"dedi. - KIRŞEHİR

Şemsi Tebrizi, Kent Konseyi, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı
Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]