Kırşehir'e Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Atandı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı atandığı bildirildi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:15 Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma Hastanesine plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı atandığı bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, hastanede hizmet vermek üzere plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı Dr. Emre Özenalp'in atamasının yapıldığı belirtildi.
Özenalp'in 5 yıllık plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dr. Emre Özenalp, 2013 yılında Erciyes Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimine başladı. 5 yıl süren plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak plastik ve estetik cerrahi uzmanı oldu. Nisan 2019 tarihi'nden itibaren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlamıştır. Hekimimize ve tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun der, çalışma hayatında başarılar dileriz."
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