Kırşehir'e Yen PTT Şubesi
1 saat önce
Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğünce planlanan yeni şubenin hizmete girdiği belirtildi.
Kırşehir PTT Merkez
Müdürlüğünce planlanan yeni şubenin hizmete girdiği belirtildi.
PTT Merkez Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'deki ikinci şubenin Ahi Evran Mahallesinde açıldığı ifade edildi.
Şubenin Aşıkpaşa PTT Şubesi olarak hafta içi 08: 30-17: 30 saatleri arasında hizmet vereceği bildirilen açıklamada, şubenin posta, kargo ve bankacılık alanlarında vatandaşlara hizmet sunacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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