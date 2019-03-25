Son Dakika Haberleri: Kırşehir'e Yen PTT Şubesi

Kırşehir'e Yen PTT Şubesi

1 saat önce

Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğünce planlanan yeni şubenin hizmete girdiği belirtildi.

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Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğünce planlanan yeni şubenin hizmete girdiği belirtildi.

PTT Merkez Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'deki ikinci şubenin Ahi Evran Mahallesinde açıldığı ifade edildi.

Şubenin Aşıkpaşa PTT Şubesi olarak hafta içi 08: 30-17: 30 saatleri arasında hizmet vereceği bildirilen açıklamada, şubenin posta, kargo ve bankacılık alanlarında vatandaşlara hizmet sunacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:42 Kaynak: AA

Merkez, Kırşehir, PTT, Güncel
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