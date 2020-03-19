KIRŞEHİR Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRŞEHİR Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika

KIRŞEHİR Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

7 saat önce

Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlemKIRŞEHİR'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.

Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

KIRŞEHİR'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.

Eczacı Musa Çubuk, kendilerini ve müşterilerini koronavirüsten korumak için tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takan Çubuk ve çalışanları, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini ise brandaya açtıkları deliklerden yaptı.

Kentte faaliyet gösteren çok sayıda eczane de tezgahlar önüne şerit çekerek, önlem aldı. Eczacı Fuat Cömertoğlu, bazı müşterilerin alınan önlemlerden memnun olduğunu, bazılarının ise rahatsız olduğunu söyledi. Halk sağlığı için böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirten Cömertoğlu,"Sağlık il müdürlüğümüzün ve eczacılar birliğimizin göndermiş olduğu yazı ile çemberi oluşturduk. Bu uygulama hastalarımızın güvenliği için yapıldı. Günde 150 hasta ile muhatap oluyoruz. Biz onların sağlığı için uğraşıyoruz" dedi.

KIRŞEHİR Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

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