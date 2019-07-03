Son Dakika Haberleri: Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde darp iddiası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde darp iddiası

39 dakika önce

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hasta, erkek hemşir'i damar yolunun açılmaması nedeniyle darbettiği öne sürüldü.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde darp iddiası, System.String[]
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hasta, erkek hemşir'i damar yolunun açılmaması nedeniyle darbettiği öne sürüldü.

Acil serviste tedavi gören bir hasta ile serviste görevli hemşir E.S., arasında damar yolu açılırken tartışma çıktı. Koluna damar yolu açılarak serum takılan hasta, çok ağrı hissettiğini ileri sürerek görevli hemşir E.S.,'ye tepki gösterdi.

Ağız kavgası ile başlayan kavgada acil servisteki EKG cihazı da zarar gördü. Darp edilen E.S., rapor alarak hastane polisine şikayette bulundu. Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erkek hemşirin darbedilmesi kınanırken Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz da şiddete maruz kalan hemşir E.S.,'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan olayı kınadığını açıkladı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Neden eski sevgilimle çıkıyorsun" diyerek lise öğrencisi kızı bıçaklamıştı, serbest bırakıldı Hindistan'da 4 erkek kardeş başarılarını kıskandıkları kıza tecavüz etti! Çağla Şıkel'den "Taş gibisin" diyen erkek takipçisine sert cevap Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde darp iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]