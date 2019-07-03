Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde darp iddiası

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hasta, erkek hemşir'i damar yolunun açılmaması nedeniyle darbettiği öne sürüldü.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi gören hasta, erkek hemşir'i damar yolunun açılmaması nedeniyle darbettiği öne sürüldü.



Acil serviste tedavi gören bir hasta ile serviste görevli hemşir E.S., arasında damar yolu açılırken tartışma çıktı. Koluna damar yolu açılarak serum takılan hasta, çok ağrı hissettiğini ileri sürerek görevli hemşir E.S.,'ye tepki gösterdi.



Ağız kavgası ile başlayan kavgada acil servisteki EKG cihazı da zarar gördü. Darp edilen E.S., rapor alarak hastane polisine şikayette bulundu. Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erkek hemşirin darbedilmesi kınanırken Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz da şiddete maruz kalan hemşir E.S.,'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşanan olayı kınadığını açıkladı. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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