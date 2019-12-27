Kırşehir Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırşehir Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırşehir Eğitim Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir Eğitim Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Akın, yaptığı konuşmada, ilin eğitim durumunu değerlendirmek ve istişarelerde bulunmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Eğitimle ilgili yürütülen çalışmaları önemsediklerini, tespit edilen eksiklikler varsa gidermek için eğitim idarecileri ile sürekli koordineli halde bulunduklarını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir eğitimde ülkemizde önde gelen illerden birisidir. İlimizdeki eğitim kalitesini daha da yükseltmek için çalışmalarımız var. Bu toplantıda da ilimizdeki eğitim durumuna el atacak, eksiklikleri görecek, eğitim kalitemizi daha iyi noktalara nasıl getiririz, bunları değerlendireceğiz. Eğitimde geride olduğumuz alanları da tespit ederek, bu konuları geliştirmek için gereken çalışmaları yapacağız. Amacımız bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler yetiştirerek, ülkemizin bulunduğu noktalardan daha iyi seviyelere gelmesine katkı sunmaktır. Bu vesileyle, ilimiz eğitim camiasına, öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, kentin eğitim durumu ile ilgili sunum yaptı.

Karadeniz, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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