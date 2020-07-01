Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerinde düzenleme - Son Dakika

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerine yeni ışıklandırma yapıldığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin daha iyi hizmet verebilmesi için iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında 7 ameliyathanedeki ışıklandırma sistemi yenilendi. Daha modern bir hale getirilen 7 ameliyathaneye led teknolojili lamba takıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ameliyathanelerdeki yeni düzenlemeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.