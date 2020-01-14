Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 milyon 133 bin hasta tedavi edildi - Son Dakika

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2019 yılında 1 milyon 133 bin hastanın tedavi edildiği bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019 yılındaki poliklinikler ve acil serviste verilen sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi aktarıldı.

Polikliniklerde 785 bin 269 hastanın tedavi edildiği belirtilen açıklamada, hastane acil servis polikliniğinde ise 348 bin 193 hastaya müdahale edildiği ifade edildi.

Toplam 1 milyon 133 bin hastanın tedavi edildiği vurgulanan açıklamada, hastanede 2019 yılında 20 bin 141 ameliyat yapıldığı kaydedildi.