Hastaneden yapılan açıklamada, Kırşehir ve ilçelerinin yanı sıra Nevşehir 'in Hacıbektaş ve Kozaklı , Aksaray 'ın Sarıyahşi , Ortaköy ve Evren ile Yozgat 'ın Yerköy ilçelerinden hastalara hizmet verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 ayda 983 anjiyo yapıldı - Son Dakika

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