Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması
1 saat önce
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum ve üroloji polikliniklerinde iki hekimin daha göreve başladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum ve üroloji polikliniklerinde iki hekimin daha göreve başladığı belirtildi.
Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Kara'nın, hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikinliği'nde, Op. Dr. İbrahim Üntan'ın ise Üroloji Polikliniği'nde hasta kabulüne başladığı ifade edildi.
Açıklamada, Prof. Dr. Kara'nın en son olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Op. Dr. Üntan'ın ise Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yaptığı dile getirildi.
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