Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması - Son Dakika

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması

6 saat önce

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniklerine iki hekimin atandığı bildirildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması, System.String[]

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye polikliniklerine iki hekimin atandığı bildirildi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dahiliye uzmanları Dr. Yusuf Öztürk ve Dr. İlhan Yıldıran'ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde hasta kabulüne başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Dr. Öztürk'ün en son olarak Çorum Mecitözü İlçe Devlet Hastanesinde, Dr. Yıldıran'ın ise Sinop Gerze Devlet Hastanesinde görev yaptığı aktarıldı.

Kırşehir ve ilçelerinin yanı sıra Kırıkkale, Aksaray, Hacıbektaş, Kozaklı, Sarıyahşi ile Evren ilçelerine de hizmet verildiği aktarılan açıklamada, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki doktor sayısının her geçen gün arttığı kaydedildi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise yeni atanan hekimlere görevlerinde başarılar diledi.

Yusuf Öztürk, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye!
Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:41 Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför o anları anlattı - Son Dakika
22:41 Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:40 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:40 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
22:40 Ankara tbmm başkanı şentop kazakistan cumhuriyeti milli günü resepsiyonu'na katıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine doktor ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]