Kırşehir Eğitimde Çok İyi Bir Seviyededir"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir'in eğitimde çok iyi bir seviyede olduğunu bildirdi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir'in eğitimde çok iyi bir seviyede olduğunu bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki Muharrem Sayan İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Akın, öğretmenler ve idarecilerle görüşerek, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Akın, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri en iyi şekilde eğitim vererek geleceğe hazırlama gayretinde olduklarını belirtti.



Kırşehir'de her bireyin eğitimine önem verdiklerini vurgulayan Akın, "Ülkemizin geleceği olan gençleri bilgili, donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlarken onları derslerinin yanında sosyal hayatta da başarılı olmalarını istiyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin dikkatlerini geliştirecek, daha hızlı karar verecek, becerikli, kabiliyetli bireyler olarak yetiştirme adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kırşehir eğitimde çok iyi bir seviyededir. İlimizdeki eğitim kalitesini yükseltme çabasındayız. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmesinde öğretmen ve ebeveynlerin de katkısı büyük. Bu vesileyle, öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Akın, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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