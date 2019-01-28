Son Dakika Haberleri: Kırşehir Emıtt Fuarı'nda Tanıtılacak

Kırşehir Emıtt Fuarı'nda Tanıtılacak

1 saat önce

Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri 23'üncüsü düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak.

Kırşehir Emıtt Fuarı'nda Tanıtılacak, System.String[]
Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri 23'üncüsü düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek dünyanın en büyük 5. turizm fuarı EMITT'te Kırşehir ile ilgili sunumlar, gösteriler yapılacak.

Vali İbrahim Akın, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesinin ortaklaşa açacağı Kırşehir standında, UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve astronomi çalışmalarının yapıldığı Cacabey Gökbilim Medresesi'nin görseller ile anlatılacağını aktardı.

Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon- Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Japon Bahçesi hakkında da konuklara bilgiler verileceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi olarak bilinen Hirfanlı Baraj Gölü, yer altı şehirleri ve kaplıcalarıyla kültür, inanç, sağlık ve doğa turizmine hitap eden ilimiz tüm değerleriyle tanıtılacak. Kırşehir'in sahip olduğu bu değerlerin tanıtımının yanı sıra yöresel lezzetlerimiz, ceviz, pekmez, köftür, cemele biberi, kurutulmuş meyve ve turistik değer taşıyan Onyx hediyelik eşyaları ile tuzdan yapılan çeşitli hediyeliklerin de tanıtımları yapılacak. Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğumuz ise fuar süresince konser vererek Kırşehir türküleri seslendirecek. Stantlarımızı gezen konuklara broşürler, tanıtım materyalleri ve diğer görseller ile kentimizi tanıtacağız. Kırşehir tanıtım standımızın yoğun ilgi göreceğine eminiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Kırşehir, Ekonomi
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