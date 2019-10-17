Son Dakika Haberleri: Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi

Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi

1 saat önce

Kırşehir Emniyeti, düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kırşehir Emniyeti, Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirdi, System.String[]

Kırşehir Emniyeti, düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 32 parça tarihi eser ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Van'dan İstanbul'a giden otomobili Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında durdurdu. Otomobilde polisin yaptığı aramada Bizans dönemine ait olduğu öğrenilen küp ve 4 tabak ile 27 obje bulundu. Otomobil sürücüsü S.B., gözaltına alındı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:42 Kaynak: İHA
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